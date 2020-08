I bambini libanesi rischiavano di morire di fame già prima dell’esplosione, ora il futuro è ancora più nero (Di venerdì 7 agosto 2020) L’esplosione che il pomeriggio del 4 agosto ha distrutto il porto di Beirut e causato la morte di più di 100 persone è solo l’ultimo colpo inferto ad un Paese già profondamente provato da una crisi economica e politica che va avanti ormai da mesi. L’incidente di martedì ha provocato danni per 10 miliardi di dollari e la distruzione della principale arteria commerciale del Libano avrà effetti devastanti sull’economia. A pagare le conseguenze di quanto accaduto e dei suoi risvolti futuri saranno le fasce più deboli della popolazione e in particolare i bambini, la cui sopravvivenza è già a rischio a causa della mancanza di cibo. Alcuni giorni prima dell’esplosione, Save the Children aveva richiamato l’attenzione delle autorità libanesi ... Leggi su linkiesta

La Croce Rossa stima quasi 5.000 feriti, ospedali in ginocchio. Coinvolto anche un militare italiano, ma sta bene. Una saldatura avrebbe innescato la deflagrazione di 2.700 tonnellate di nitrato di am ...

“Non parlateci più di ‘coraggio’, parlateci di ‘rabbia’!”. Queste sono le parole ammirevoli pronunciate il 5 agosto da Josyane Boulos, attrice e attivista libanese. Il suo messaggio va confrontato con ...

