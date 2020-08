Giugliano, uomo trovato morto in auto: ipotesi omicidio (Di venerdì 7 agosto 2020) Giallo nei pressi della villa comunale di Giugliano. Un uomo, C.F., 40 anni circa, è stato rinvenuto senza vita nell’abitacolo di un’auto all’esterno del centro scommesse Eurobet. Sul caso indagano le Fiamme Gialle della Compagnia di Giugliano. Giugliano, uomo morto in centro: ipotesi omicidio Ancora da chiarire le cause del decesso. Secondo una primissima ipotesi, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

I carabinieri della Stazione di Qualiano, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli - hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere nei confront ...

Costringe due sorelle a prostituirsi sulla Circumvallazione esterna, arrestato

GIUGLIANO – I carabinieri della stazione di Qualiano, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli – hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere ...

