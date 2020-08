Gianluca De Matteis, chi è l'aspirante tronista di Uomini e Donne (Video) (Di venerdì 7 agosto 2020) Gianluca De Matteis è uno dei tre aspiranti tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 una volta terminata la pausa estiva.Nella prossima edizione di Uomini e Donne, infatti, ci saranno solo due troni per tre aspiranti tronisti. Gianluca De Matteis si sta giocando le proprie chance insieme a Davide Donadei e a Davide Blanda. Da oggi, è possibile dare il voto al proprio aspirante tronista preferito sul sito Witty Tv. 07 agosto 2020 16:21. Leggi su blogo

IncontriClub : Gianluca De Matteis, chi è l'aspirante tronista di Uomini e Donne (Video) - toysblogit : Gianluca De Matteis, chi è l'aspirante tronista di Uomini e Donne (Video) - tvblogit : Uomini e donne, Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda candidati al trono - IsaeChia : #GianlucaDeMatteis, conosciamo meglio il candidato al trono di ‘#UominieDonne’! - zazoomblog : Gianluca De Matteis conosciamo meglio il candidato al trono di ‘Uomini e Donne’! (Foto) - #Gianluca #Matteis… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Matteis

Isa e Chia

Ci avevano detto che il trono classico sarebbe stato mandato in pensione per una nuova versione di Uomini e Donne simile a quella vista in questa edizione…Ma a quanto pare si scelgono i tronisti, che ...Vita privata, curiosità, gossip su Gianluca De Matteis. Gianluca De Matteis è uno dei tre aspiranti tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che tor ...