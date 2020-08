Furono proposte come zone rosse, sbagliò il governo: Conte nega (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo mesi, ancora è calda la discussione, due cittadine, Nembro ed Alzano, non Furono proclamate zone rosse, ma Conte dice di non saperne nulla Giuseppe Conte (Fonte foto: Getty Images)Non si placa, a distanza di mesi, la discussione tra Regione Lombardia e governo, per non aver permesso da parte di quest’ultimo, di rendere “Zona rossa”, i paesini di Nembro e Alzano Lombardo. Sembra che già dal 3 marzo, dalla riunione della Protezione Civile, il Cts avesse proposto: “Di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei Comuni della zona rossa anche in questi due comuni”. Niccolò Carretta, consigliere regionale della Lombardia, ha chiesto poi di visitare gli atti, lo scorso 6 aprile. “Limitare la ... Leggi su chenews

ROMA – Le agenzie informano che nella riunione del 3 marzo, in piena emergenza coronavirus, il Comitato tecnico scientifico (Cts) propose la “zona rossa” per Alzano Lombardo e Nembro, i due comuni del ...

