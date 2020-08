Fuga volontaria o sequestro? Tutti i dubbi sul giallo della mamma scomparsa (Di venerdì 7 agosto 2020) Proseguono le ricerche di Viviana Parisi, 43 anni, e del figlio Giole, di quattro, scomparsi dopo aver avuto un incidente non grave con l’auto sulla A 20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia. Il caso è ancora avvolto dal mistero: al momento gli inquirenti sembrano privilegiare la pista dell’allontanamento volontario della donna dal momento che non è chiaro perché abbia detto al marito di essere diretta a Milazzo per comprare un paio di scarpe al bambino e poi si sia trovata a Caronia a 100 km di distanza. Inoltre la donna non ha chiamato aiuto lasciando telefonino, borsa e portafoglio sull’auto e proseguendo presumibilmente a piedi.Nel frattempo qualcuno sembra averla avvistata: la presenza della donna è stata segnalata il 4 agosto di sera in un parco giochi a Giardini Naxos e la polizia sta ... Leggi su huffingtonpost

