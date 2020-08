F1, Wolff: “Racing Point? Credo che abbiano rispettato le regole” (Di venerdì 7 agosto 2020) “La situazione è molto difficile e il regolamento non è chiaro ma noi crediamo che la Racing Point abbia rispettato le regole”. È questo il pensiero del team principal della Mercedes, Toto Wolff, in merito alla multa con tanto di penalità di 15 punti alla Racing Point dopo il reclamo della Renault. “Si può discutere sulla filosofia della F1 riguardo la possibilità di vedere delle macchine uguali alle altre – ha aggiunto Wolff ai microfoni di Sky Sport F1 -, ma dobbiamo trovare una soluzione per questa situazione e se appellano la decisione della Fia penso che Racing Point vincerà. Ora, però, questa F1 non ha bisogno di polemiche“. Leggi su sportface

