Coronavirus, Crisanti su La7: “Distanziamento di un metro? Scelta politica. Comitato scientifico propose 2 metri ma ci fu furioso dibattito” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Non esistono dati sperimentali di infettività a varie distanze. Quello che si sa è che queste macro-goccioline si trasmettono fino a due metri di distanza. E infatti la proposta iniziale di distanziamento nei locali chiusi era di circa 2 metri. Dopo un furioso dibattito, si è poi arrivato a un metro di distanza. E questa, di per sé, è una decisione politica“. Lo rivela a “In onda” (La7) Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di virologia e microbiologia dell’Ospedale universitario di Padova, a proposito della trattativa tra governo, Regioni e Comitato scientifico sulle norme anti-covid da adottare nel paese. Il virologo aggiunge: “Ricordo che i due metri o un ... Leggi su ilfattoquotidiano

