Conte: «Sono venuto a conoscenza del parere del Cts su Alzano e Nembro il 5 marzo». Ma ai pm avrebbe detto di non saperne nulla (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto)Dopo la desecretazione degli atti del Comitato tecnico scientifico, relativi all’istituzione del lockdown nazionale, l’attenzione si sposta adesso su quelli non ancora disponibili e che riguardano la mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro. Oggi L’Eco di Bergamo ha pubblicato il verbale dove il Cts, il 3 marzo, chiedeva rigide misure per il Contenimento della pandemia del Coronavirus, ovvero una zona rossa nei comuni di Alzano e Nembro. Intanto però emerge un dettaglio. Come ha riportato il Corriere della Sera, il presidente del Consiglio avrebbe detto ai magistrati di Bergamo, che lo scorso 12 giugno lo hanno ascoltato a Roma, di non aver mai visto il verbale: ... Leggi su open.online

NicolaPorro : I documenti desecretati del #Cts sono il segnale della confusione totale che ha regnato nel #Governo durante l’… - pietroraffa : A che punto siamo con l'abolizione dei Decreti Sicurezza voluti da Salvini? Sono già passati 337 giorni dall'inse… - VittorioSgarbi : #OpenArms Autogol del Senato. Salvini sarà costretto a una chiamata di correo con Conte e Di Maio, che sono stati c… - Daniele36849272 : @bravimabasta Mamma mia che paura. Infatti in Germania e Svezia sono morti tutti. Ma a noi che ce frega tanto Conte… - AleGobbo87 : RT @VlnN94: Zidane. Gasperini. Inzaghi. Conte. I nomi sono questi. Fate voi -