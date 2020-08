Bradley Cooper e Jennifer Garner affiatati in spiaggia: “Sono i nuovi Brad e Jen?” (Di venerdì 7 agosto 2020) Bradley Cooper e Jennifer Garner affiatati in spiaggia: “Sono i nuovi Brad e Jen?” Le foto che ritraggono Bradley Cooper e Jennifer Garner hanno ormai fatto il giro del web e in tanti si sono chiesti: “Ma cosa c’è tra quei due?”. Una domanda che potrebbe incendiare il gossip dell’estate, prendendo un po’ le distanze dall’intramontabile dramma Belen-De Martino per spostarsi oltreoceano e focalizzarsi sull’attore che di recente è stato al centro di un grande tornado rosa (aveva o non aveva una relazione con Lady Gaga? Per questo ha lasciato la moglie?). I due attori sono amici di vecchia ... Leggi su tpi

