Beirut, la Francia corre in soccorso: c’era un conto in sospeso (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente Macron ha deciso di intervenire in maniera massiccia in soccorso di Beirut dopo la violenta esplosione. Il motivo è presto detto: un’azione diplomatica avviata quasi un anno fa e interrotta per via dell’emergenza Covid. Emmanuel Macron e tutto l’Eliseo corrono in soccorso del Libano e della sua capitale. Si legge così il grande … L'articolo Beirut, la Francia corre in soccorso: c’era un conto in sospeso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ffortuzzi : RT @michelegiorgio2: #Beirut #Macron: 'la Francia non abbandonerà mai il #Libano'...suona più come una minaccia che una rassicurazione - bredaglia : RT @michelegiorgio2: #Beirut #Macron: 'la Francia non abbandonerà mai il #Libano'...suona più come una minaccia che una rassicurazione - claudiazeni1 : RT @LorenzoCast89: Mentre qui parliamo di TAR, del Comitato tecnico-scientifico, dei bonus e dei tweet di Di Stefano, Macron vola in Libano… - Aramcheck76 : RT @PMO_W: Circola la versione di un missile a #Beirut Fosse così, lo saprebbe chi vigila sullo spazio aereo interessato ossia, come minimo… - carmen_distaso : RT @michelegiorgio2: #Beirut #Macron: 'la Francia non abbandonerà mai il #Libano'...suona più come una minaccia che una rassicurazione -