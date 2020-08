Banca Ifis e Illimity, accordo per cessione portafoglio Npl da 266 mln (Di venerdì 7 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Banca Ifis e Illimity Bank annunciano di aver concluso una operazione di compravendita avente ad oggetto crediti non-performing (“NPL”) per un valore complessivo di circa 266 milioni di euro (“Gross Book Value”) e riferibili a circa 4.000 debitori. In particolare, il portafoglio ceduto da Illimity a Ifis Npl, società controllata dal Gruppo Banca Ifis, è composto da crediti unsecured, relativi a posizioni retail e corporate granulari acquistati da Illimity, prevalentemente nel 2019, nell'ambito di operazioni di investimento in portafogli di grandi dimensioni sul mercato primario. “Banca Ifis e Illimity, con questo ... Leggi su liberoquotidiano

Affaritaliani : Banca Ifis e Illimity, firmato accordo per cessione portafoglio granulare da 266 mln - Market_Screener : illimity Bank S p A : e Banca Ifis firmano il primo accordo per la cessione di un portafog... #Stock… - ansa_economia : Banca Ifis: utile semestre 37 milioni, rivede guidance 2020. Stima risultato netto fra 50 e 65 milioni #ANSA - ansa_economia : Banca Ifis: utile semestre 37 milioni, rivede guidance 2020. Stima risultato netto fra 50 e 65 milioni #ANSA -