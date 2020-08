Autostrade, confermato lo sciopero del 9 e 10 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Autostrade, 9 e 10 agosto sciopero nazionale. ROMA – Autostrade, sciopero nazionale il 9 e il 10 agosto. La decisione è stata presa dai sindacati dopo una consultazione durata diversi giorni e confermata tra il 6 e il 7 agosto. Una protesta, fanno sapere le sigle citate da La Repubblica, per denunciare la situazione nelle 25 società delle concessioni autostradali in Italia. Quadro aggravato “dalla pandemia che ha penalizzato occupazione e redditi del settore, dall’incertezza per l’assegnazione delle concessioni scadute e dalla situazione di Aspi“. Lo scioperò riguarda il 9 il personale dei caselli e il 10 quello amministrativo e commerciale. Auostrade, sciopero il 9 e il 10 ... Leggi su newsmondo

Ettore572 : RT @newsfinanza: Autostrade, confermato sciopero per 9 e 10 agosto. Rinviata audizione del ministro dell’Economia Gualtieri - newsfinanza : Autostrade, confermato sciopero per 9 e 10 agosto. Rinviata audizione del ministro dell’Economia Gualtieri - travan28 : Autostrade – Confermato lo sciopero per il 9 e 10 agosto - infoitinterno : Autostrade, confermato sciopero per 9 e 10 agosto. Rinviata audizione del ministro dell’Economia Gualtieri - dinoadduci : Autostrade - Confermato lo sciopero per il 9 e 10 agosto -