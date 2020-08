All’India d’ora in poi converrà inquinare e a pagare saremo anche noi. Ma ci sono due soluzioni (Di venerdì 7 agosto 2020) di Maurizio Becchia Leggo sul Fatto di qualche giorno fa che l’India (terzo paese al mondo per emissioni di CO2) sta varando una nuova norma sull’impatto ambientale “destinata a favorire la ripresa dell’economia indiana, devastata dalla pandemia, introduce numerose modifiche tecniche al precedente testo del 2006… In altre parole, per gli industriali sarà più conveniente inquinare: a una centrale a carbone costerà meno pagare la multa per tutto l’anno che installare i costosi filtri che permettono di ridurre le emissioni di CO2″. Cina, Usa ed India hanno il non invidiabile primato delle emissioni di CO2 nel mondo: 17.5 miliardi di tonnellate, circa il 45% del totale mondiale. Che impatto può avere una politica green dell’Italia o dell’Unione europea (ammesso che poi tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano

