Ufficiale: Roma, accordo tra Pallotta e Friedkin da 591 mln (Di giovedì 6 agosto 2020) AS Roma SPV, azionista di maggioranza annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto con The Friedkin Group, dove AS Roma SPV cederà a Friedkin la sua partecipazione di controllo. L’Operazione sarà effettuata attraverso una cessione a Friedkin dell’intera partecipazione detenuta da AS Roma SPV nel Club ovvero l’86,6% del capitale sociale del Club. L’Operazione è valutata in circa 591.000.000 di Euro e dovrebbe concludersi entro la fine di agosto 2020. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

