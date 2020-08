Terribile incendio a Roma: attività commerciale distrutta dalle fiamme (Di giovedì 6 agosto 2020) Terribile incendio a Roma dove intorno alle 16.15 un’attività commerciale di via G. Rizzo, in zona Lucrezia Romana, è stata divorata dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti repentinamente i vigili del fuoco di Frascati, insieme al carro autoprotettori e all’autobotte dei volontari di Nemi. Fortunatamente gli agent sono riusciti in breve tempo a spegnere le fiamme. Al momento la squadra è ancora sul posto per lavorare allo smassamento e alla messa in sicurezza del locale coinvolto. Sono presenti anche le forze dell’ordine per ciò che concerne la loro competenza. Terribile incendio a Roma: attività commerciale ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Terribile incendio a Roma: attività commerciale distrutta dalle fiamme - fanpage : Incendio al mercato di Ajman, negli Emirati Arabi Uniti: evacuato un ospedale, ignoti i danni - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: #Libano, #Beirut, ore 18:30. Osservate il video amatoriale girato poco distante dall'epicentro della terribile esplosi… - MissItaPixie : @IostoconTarabas L'episodio con l'incendio era terribile - emreozet : RT @MarianoGiustino: #Libano, #Beirut, ore 18:30. Osservate il video amatoriale girato poco distante dall'epicentro della terribile esplosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incendio Terribile incendio in un gallinaio a Pavona: morti tutti gli animali. Sul posto i Vigili del Fuoco di Marino Castelli Notizie Terribile incendio a Roma: attività commerciale distrutta dalle fiamme

Terribile incendio a Roma dove intorno alle 16.15 un’attività commerciale di via G. Rizzo, in zona Lucrezia Romana, è stata divorata dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti repentinamente i vigili de ...

Pavona, grosso incendio in un pollaio: morti carbonizzati tutti gli animali

Terribile incendio a Pavona dove, nella tarda mattinata di oggi, un pollaio è stato completamente devasto dalle fiamme. Nel rogo tutti gli animali presenti nella struttura sono rimasti uccisi carboniz ...

Terribile incendio a Roma dove intorno alle 16.15 un’attività commerciale di via G. Rizzo, in zona Lucrezia Romana, è stata divorata dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti repentinamente i vigili de ...Terribile incendio a Pavona dove, nella tarda mattinata di oggi, un pollaio è stato completamente devasto dalle fiamme. Nel rogo tutti gli animali presenti nella struttura sono rimasti uccisi carboniz ...