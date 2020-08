Terremoto Piemonte: scossa avvertita dalla popolazione nel Torinese, epicentro a Groscavallo (Di giovedì 6 agosto 2020) Una scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente dalla popolazione nella serata di oggi, giovedì 6 agosto. Le stime preliminari parlano di magnitudo 3. L’evento, avvenuto alle ore 20:28, ha avuto epicentro a Groscavallo, comune della città metropolitana di Torino. La profondità è stata di appena 2km, motivo per il quale la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

