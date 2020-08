Sostanze tossiche nei corpi dei delfini in Nord America (Di giovedì 6 agosto 2020) Recentemente i ricercatori hanno scoperto elevati livelli di Sostanze tossiche in alcuni cetacei che vivono lungo le coste sud-orientali degli Stati Uniti. Gli animali oggetto dello studio sono stati delfini e altri odontoceti, ovvero cetacei con i denti, come peponcefali (Peponocephala electra) e zifi (Ziphius cavirostris). Nei loro tessuti sono stati rinvenute quantità elevate di … Leggi su periodicodaily

Grosso incendio in corso in questo momento tra le campagne al confine di Poggiomarino e Boscoreale. A finire in fiamme i grossi cumuli di rifiuti abbandonati nel tempo nella zona che segna la division ...

LEGNANO – «Dagli esami effettuati non è possibile individuare come causa di morte una delle sostanze tossiche fra quelle ricercate e sono escluse le cause infettive». È lo scarno esito delle analisi s ...

