"Si diventa gay con i vaccini, così ti trasformano". La delirante teoria dell'ex consigliere grillino Quaresima (Di giovedì 6 agosto 2020) I grillini maestri di gaffe, anche gli ex. Questa volta ad alzare il polverone è il fu M5s Massimiliano Quaresima, consigliere del XII Municipio di Roma. Quaresima, proprio durante una seduta, ha dichiarato: "C'è un incremento dell'omosessualità a partire già dall'adolescenza a causa dei vaccini. Nei vaccini ci sono le cellule dei feti abortiti femminili che modificano l'informazione che entra nel corpo e ti trasformano in omosessuale". A riportare le deliranti parole dell'ex pentastellato ora passato al Gruppo Misto è Fanpage.it che aggiunge: "Va rivista la situazione delle associazioni Lgbtp. C'è una ‘p' che è stata aggiunta ultimamente che sta ... Leggi su liberoquotidiano

RenzoCianchetti : RT @Libero_official: 'Si diventa gay con i vaccini, così ti trasformano'. La delirante teoria dell'ex consigliere grillino Massimiliano #Qu… - SeratEnrico : RT @tempoweb: 'Si diventa gay a causa dei #vaccini'. Cosa ha detto l'ex grillino in consiglio #roma #quaresima #vaccino #covid #6agosto ht… - G_A_V_76 : RT @tempoweb: 'Si diventa gay a causa dei #vaccini'. Cosa ha detto l'ex grillino in consiglio #roma #quaresima #vaccino #covid #6agosto ht… - Guendal52177841 : RT @Libero_official: 'Si diventa gay con i vaccini, così ti trasformano'. La delirante teoria dell'ex consigliere grillino Massimiliano #Qu… - TeoloMassimo : RT @tempoweb: 'Si diventa gay a causa dei #vaccini'. Cosa ha detto l'ex grillino in consiglio #roma #quaresima #vaccino #covid #6agosto ht… -

Ultime Notizie dalla rete : diventa gay "Io, mamma di una figlia gay, vi chiedo di approvare la legge contro l'omofobia" la Repubblica M5s, l'ex grillino Massimiliano Quaresima solleva la polemica: "Si diventa gay con i vaccini"

I grillini maestri di gaffe, anche gli ex. Questa volta ad alzare il polverone è il fu M5s Massimiliano Quaresima, consigliere del XII Municipio di Roma. Quaresima, proprio durante una seduta, ha ...

"Si diventa gay a causa dei vaccini". Cosa ha detto l'ex grillino in consiglio

L'omosessualità è una malattia causata dai vaccini. Unisce almeno un paio di teorie a dir poco ardite l'ex grillino Massimiliano Quaresima , consigliere del XII Municipio di Roma. Durante una seduta d ...

I grillini maestri di gaffe, anche gli ex. Questa volta ad alzare il polverone è il fu M5s Massimiliano Quaresima, consigliere del XII Municipio di Roma. Quaresima, proprio durante una seduta, ha ...L'omosessualità è una malattia causata dai vaccini. Unisce almeno un paio di teorie a dir poco ardite l'ex grillino Massimiliano Quaresima , consigliere del XII Municipio di Roma. Durante una seduta d ...