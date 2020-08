Roma, spari in strada: ferito gravemente un 47enne (Di giovedì 6 agosto 2020) Ancora spari in strada a Roma. Stavolta è successo a San Basilio. I carabinieri alle 21 di ieri 5 agosto sono stati chiamati a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco tra via Fabriano e via Montegiorgio. Ma, arrivati sul posto, i militari non hanno visto nessuno. Hanno quindi iniziato a pattugliare il quartiere e, arrivati all’altezza di via del Casale di San Basilio, hanno avvistato un’auto in transito, con a bordo un italiano alla guida che stava soccorrendo un 47enne macedone, che presentava due ferite da arma da fuoco, una alla testa e l’altra all’addome. Il 47enne, ufficialmente un commerciante, ha precedenti penali. I Carabinieri della Compagnia di Montesacro, che conducono le indagini, hanno quindi richiesto l’ausilio dei colleghi del Comando di via In ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Baldaccio63 : RT @LaStampa: Sottoposto a un intervento chirurgico è in gravi condizioni. - IzzoEdo : RT @LaStampa: Sottoposto a un intervento chirurgico è in gravi condizioni. - LaStampa : Sottoposto a un intervento chirurgico è in gravi condizioni. - CorriereCitta : Roma, spari in strada: ferito gravemente un 47enne - messveneto : Periferia fuori controllo a Roma, spari a San Basilio: uomo in fin di vita -