Roma, Lino Banfi: “Auguriamoci che Friedkin faccia bene e che non venda Zaniolo” (Di giovedì 6 agosto 2020) Parola al cuore giallorosso. Lino Banfi, storico tifoso della Roma, intervistato dall’AdnKronos ha parlato del cambio di proprietà in casa giallorossa col passaggio da James Pallotta a Dan Friedkin: ”Auguriamoci che quello che è successo stanotte ci faccia bene anche fino alle 19 di stasera per il Siviglia. Speriamo che adesso non vendano più Zaniolo – ha commentato Banfi -. Io ho sempre detto che i presidenti non Romani non mi piacciono, è più forte di me. La presidenza va data a uno che ha la Romanità nel cuore. Figurarsi cosa potevo pensare di Pallotta anche se mi hanno detto che ha dei nonni di Canosa di Puglia, quindi della mia zona”. E ancora: ... Leggi su sportface

Parola al cuore giallorosso. Lino Banfi, storico tifoso della Roma, intervistato dall’AdnKronos ha parlato del cambio di proprietà in casa giallorossa col passaggio da James Pallotta a Dan Friedkin: ” ...

