Regione Lazio, usano le vittime del terrorismo per i loro comodi. FdI all'assalto di Pd e M5s (Di giovedì 6 agosto 2020) usano le vittime del terrorismo per sistemare le beghe interne. A puntare il dito contro i consiglieri regionali del Pd che sostengono la giunta di Nicola Zingaretti è Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia. "Dopo la vicenda delle mascherine pensavamo di aver visto il peggior volto della politica regionale targata Zingaretti. Ma oggi purtroppo i consiglieri regionali del Partito Democratico, in accordo con quelli del Movimento Cinque Stelle, hanno scritto un'altra pagina vergognosa per la Regione Lazio", dichiara la consigliera. "Nella proposta di legge regionale per 'l'istituzione della Giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell'adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra ... Leggi su iltempo

matteosalvinimi : La Regione Lazio mi vuole denunciare? Molto bene, li invito a farlo, così i cittadini di Roma e del Lazio sapranno… - corona_tweet : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: la Asl Roma 5 comunica che i 109 tamponi eseguiti al Cas di San Vito Romano so… - SaluteLazio : #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: la Asl Roma 5 comunica che i 109 tamponi eseguiti al Cas di San Vito Ro… - tempoweb : Usano le vittime del #terrorismo per i loro comodi. FdI all'assalto di #Pd e #M5s #6agosto #regionelazio… - annarelladippi : RT @MarcoSanavia1: Perché i 13 milioni di euro non li chiediamo al PD? In comode rate. -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio MOBILITÀ: APPROVATE LINEE GUIDA PER TRASPORTO PUBBLICO IN SICUREZZA DA SETTEMBRE Regione Lazio Piano Regione Lazio, obbligo discariche e tmb sia a Roma che in Provincia

Roma – Obbligo di realizzare una o piu’ discariche e uno o piu’ impianti di trattamento sia nel territorio della Provincia di Roma che a Roma Capitale. È la carta giocata dall’assessore ai Rifiuti del ...

Virginia Raggi attacca Zingaretti sui rifiuti ma la Dalla Chiesa stronca la sindaca: “Non meritiamo topi e cinghiali”

Tutto nasce da un tweet fatto dalla stessa Virginia Raggi in riferimento alla decisione della Regione Lazio, guidata dal dem Nicola Zingaretti, sulle discariche di Roma. Il nuovo Piano rifiuti ...

Roma – Obbligo di realizzare una o piu’ discariche e uno o piu’ impianti di trattamento sia nel territorio della Provincia di Roma che a Roma Capitale. È la carta giocata dall’assessore ai Rifiuti del ...Tutto nasce da un tweet fatto dalla stessa Virginia Raggi in riferimento alla decisione della Regione Lazio, guidata dal dem Nicola Zingaretti, sulle discariche di Roma. Il nuovo Piano rifiuti ...