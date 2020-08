Recovery Fund, Berlusconi: 'No uso in modo assistenziale o clientelare' (Di giovedì 6 agosto 2020) Silvio Berlusconi, riunendo i vertici di Forza Italia, si è detto preoccupato per la grave situazione economica del Paese. 'Il mondo produttivo - ha sottolineato - rischia di pagare caro le ... Leggi su tgcom24.mediaset

In territorio negativo i maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee nella seduta del 6 agosto 2020. Secondo gli analisti di Anima, l’aumento della volatilità e l’illi ...

Recovery Fund, Berlusconi: "No uso in modo assistenziale o clientelare"

Silvio Berlusconi, riunendo i vertici di Forza Italia, si è detto preoccupato per la grave situazione economica del Paese. "Il mondo produttivo - ha sottolineato - rischia di pagare caro le conseguenz ...

