Pesci morti nell'Olona: l'Ats non ha trovato traccia di sostanze tossiche (Di giovedì 6 agosto 2020) Legnano, Milano,, 6 agosto 2020 "Dagli esami effettuati non è possibile individuare come cause di morte una delle sostanze tossiche tra quelle ricercate, Sono escluse le cause infettive": è questo l'... Leggi su ilgiorno

danieledv79 : RT @STEFANIABRIGAT1: I danni dell'amministrazione leghista: in barba alla tutela dell'ambiente, si lascia morire un ecosistema. #ambiente #… - RistagnoAnna : RT @STEFANIABRIGAT1: I danni dell'amministrazione leghista: in barba alla tutela dell'ambiente, si lascia morire un ecosistema. #ambiente #… - STEFANIABRIGAT1 : I danni dell'amministrazione leghista: in barba alla tutela dell'ambiente, si lascia morire un ecosistema.… - eleonoreSD4 : @putaSD4 purtroppo due setimane fa sono partiti per le vacanze e sono tipo tornati due o tre giorni fa e zac per qu… - maldgola : nessuno: i pesci morti sulle spiagge: -