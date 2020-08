Per ora a Minneapolis non si voterà sulla proposta di smantellare la polizia locale (Di giovedì 6 agosto 2020) Una commissione comunale di Minneapolis, la città del Minnesota, Stati Uniti, dove lo scorso maggio fu ucciso durante un arresto violento George Floyd, ha deciso che la proposta di smantellare la polizia locale non sarà inclusa sulle schede elettorali di Leggi su ilpost

virginiaraggi : Sono a Ostia, sul litorale di Roma: oggi inauguriamo la nuova spiaggia libera SPQR. Abbiamo demolito strutture abus… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Oggi scade il giorno delle offerte per i banchi scolastici. Rischio gara deserta. I requ… - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - BiffiLuca : @SantucciFulvio scusa Fulvio ti faccio una domanda che non sono molto ferrato sull'argomento. Ma ora che abbiamo co… - S0phiCee : RT @psycopatyc: Sono andata in cimitero con mia nonna per cambiare i fiori al nonno e mentre tornavo con il vaso con l’acqua pulita ho sent… -

Ultime Notizie dalla rete : Per ora Rrhamani sbarca a Napoli (per ora si gode una gita ad Amalfi) IlNapolista Pirelli, Covid pesa su ricavi e utili: riviste le stime 2020

Per Marco Tronchetti Provera il secondo trimestre dell’anno è stato “il peggiore di sempre”, anche se il management ha contenuto gli effetti della pandemia – Papadimitriou entra nel cda del gruppo Pir ...

Il momento di Nicolò Zaniolo

come la sua brand exultation sta iniziando a diffondere sui social media. Per lui e per la Roma, in senso generale anche ora che la cessione della società è a un passo dal concretizzarsi, è una ...

Per Marco Tronchetti Provera il secondo trimestre dell’anno è stato “il peggiore di sempre”, anche se il management ha contenuto gli effetti della pandemia – Papadimitriou entra nel cda del gruppo Pir ...come la sua brand exultation sta iniziando a diffondere sui social media. Per lui e per la Roma, in senso generale anche ora che la cessione della società è a un passo dal concretizzarsi, è una ...