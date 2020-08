Pallotta se ne va dalla Roma. Totti: "Era ora" (Di giovedì 6 agosto 2020) “Era ora”. Francesco Totti in queste ore sta seguendo il cambio di proprietà della sua Roma. Si chiude l'era James Pallotta e subentra Dan Friedkin. Il Pupone, racconta al Foglio chi ha parlato con lui in queste ore, “è contento”. L'ex campione giallorosso in questi giorni a Sabaudia con la famiglia Leggi su ilfoglio

