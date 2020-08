Morta suicida Daisy Coleman: raccontò lo stupro subito in un documentario Netflix (Di giovedì 6 agosto 2020) La sua tragica esperienza, tutto il suo dolore e il suo passato erano confluiti in un documentario che è tuttora disponibile su Netflix, Audrie & Daisy. Si è tolta la vita a 23 anni Daisy Coleman, la giovanissima ragazza vittima di violenza sessuale quando aveva solamente 14 anni. Daisy Coleman, Morta suicida la 23enne vittima di stupro La prima a preoccuparsi e a comprendere che potesse essere accaduto qualcosa a Daisy è stata la madre, Melinda. Di fronte ad un prolungato silenzio, la preoccupazione ha portato la madre di Daisy a contattare la Polizia chiedendo di controllare la casa per sapere se sua figlia stesse bene ma Daisy ... Leggi su thesocialpost

