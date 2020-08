Marica Pellegrinelli come una dea: perfetta in costume (Di giovedì 6 agosto 2020) L’ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, ha incantato i follower su Instagram per uno scatto pubblicato poche ore fa. Scopriamo subito la sua bellezza eterea. Una bellezza divina Una delle modelle più ricercate e apprezzate sui social network è sicuramente Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti. Quest’ultima, attualmente impegnata con l’ex calciatore Marco … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Marica Pellegrinelli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Marica Pellegrinelli