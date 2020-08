Mafia: sindaco Palermo a commemorazione Cassarà e Costa (Di giovedì 6 agosto 2020) Palermo, 6 ago. (Adnkronos) – ll sindaco Leoluca Orlando ha partecipato oggi alle cerimonie commemorative in onore del procuratore di Palermo, Gaetano Costa, ucciso il 6 agosto del 1980, nonché del vice Questore Ninni Cassarà e dell’Agente di Polizia Roberto Antiochia uccisi nello stesso giorno del 1985. Il sindaco prima si è recato in piazza Giovanni Paolo II dove è stata deposta una Corona di alloro presso la stele marmorea che, dal 2019, in ricordo di Cassarà ed Antiochia e poi in via Cavour, sul luogo della morte del Procuratore Costa.“Così come ogni anno ‘ ha detto Orlando ‘ la città di Palermo ricorda con commozione questa data dolorosa, che rappresenta una ferita ancora aperta ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Mafia: sindaco Palermo a commemorazione Cassarà e Costa... - thebrightside0 : #lanostraprimapagina?? Quando il coraggio di un Sindaco fa arrestsre il figlio del boss autore dell' omicidio di Pe… - zartocle : RT @MilaSpicola: Mafia, arrestato il figlio del boss Tano Badalamenti - clawin8 : @Loretta88197243 Ventimiglia è piena di gente del Sud ma credo, conoscendoli, che l'abbiano accolto come un salvato… - TV7Benevento : Mafia: sindaco Cinisi, 'arresto figlio Badalamenti, mai abbassare la guardia'... -