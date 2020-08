Lorella Cuccarini cuore di mamma: gli auguri di compleanno alla figlia Sara (Di giovedì 6 agosto 2020) Agosto per Lorella Cuccarini è un mese ricco di ricorrenze. Dopo i festeggiamenti per i 29 anni di matrimonio con il marito Silvio Testi, anche la figlia Sara ha qualcosa da festeggiare. La ragazza, il 4 agosto, ha infatti compiuto 26 anni e per l’occasione mamma Lorella ha voluto dedicarle un dolcissimo post di auguri su Instagram. Un agosto ricco di ricorrenze Il mese di agosto si è aperto all’insegna dei festeggiamenti e dell’allegria per Lorella Cuccarini. Dopo aver concluso la propria stagione televisiva con il burrascoso addio a La vita in diretta, la conduttrice ha deciso di dedicarsi interamente alle vacanze al fianco della famiglia. Non solo un’estate vissuta in compagnia delle persone ... Leggi su thesocialpost

