La BBC: l’Everton è un disastro manageriale, per Ancelotti la rifondazione sarà una fatica di Ercole (Di giovedì 6 agosto 2020) Ancelotti va a prendersi la pensione dorata all’Everton, dicevano i critici incapaci di immaginare un mercato del lavoro dove gli allenatori con un certo curriculum se vengono esonerati, trovano immediatamente un altro impiego. Peccato che quel lavoro da “manager” ora per gli analisti inglesi venga considerato – letteralmente – una fatica di Ercole. Lo scrive la BBC, non il Napolista. Perché la ri-costruzione dell’Everton pare davvero una sorta di mission impossible: tra precedenti acquisti costosi e sbagliati, il Fair Play finanziario e i risultati che non arrivano, la strada del tecnico italiano è tutta in salita. Il proprietario Farhad Moshiri ha lo ingaggiato apposta: portare un “manager Hollywoodiano” nel North-west per scrollarsi di dosso un passato fatto di allenatori ... Leggi su ilnapolista

