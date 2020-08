Il virologo Clementi, San Raffaele,: 'Seconda ondata non ci sarà e vi spiego il perché' (Di giovedì 6 agosto 2020) Il virologo , professore ordinario di virologia al , è stato intervistato dal quotidiano La Stampa e ha detto la sua sull'attuale situazione legata al . Secondo Clementi in Italia c'è infatti troppo ... Leggi su leggo

Il Coronavirus non tornerà in Italia con una seconda ondata in autunno. Lo ha affermato il professor Massimo Clementi, ordinario di virologia al San Raffaele di Milano. «Non ci sarà una seconda ondata ...Sono stati desecretati gli atti del Comitato tecnico scientifico, e spuntano diverse informazioni interessanti in particolare dai documenti degli esperti risalenti alla fine di febbraio, dopo la scope ...