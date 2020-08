Il docente catanese che su YouTube offre lezioni per i bimbi in difficoltà (Di giovedì 6 agosto 2020) 'L'idea mi è venuta durante i duri mesi del lockdown - spiega il professore a Catania Today - e a Milano è stato molto duro dover affrontare una pandemia così virulenta e con l'impossibilità di ... Leggi su cataniatoday

Ultime Notizie dalla rete : docente catanese

CataniaToday

La prematura e improvvisa scomparsa del prof. Remigio Tosoni, ha commosso docenti, studenti e genitori e la scuola catanese perde un valente docente di matematica con la grande passione per le scienze ...CATANIA - Lo scorso gennaio la chiusura delle indagini eseguite dalla Digos per due ex rettori, un prorettore, sette ex capi dipartimento e un ex coordinatore dell’ateneo catanese in quello che venne ...