Genitori e figli?”Perfetti sconosciuti” (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA – “Genitori e figli non si conoscono. È la più banale delle verità ma è anche la più imponente”. A dirlo è Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’Istituto di Ortofonolgia (IdO), durante la trasmissione di Radio24 ‘I padrieterni’. Ai microfoni di Matteo Bussola e Federico Taddia, lo psicoterapeuta dell’età evolutiva riflette sui rapporti familiari e aggiunge: “Quello che consiglio sempre ai genitori è che una volta a settimana escano con i propri figli, i padri con i figli e le madri con le figlie. Non per parlare della scuola o degli altri ‘doveri’ quotidiani, ma per conoscersi. Indipendentemente dall’età, deve essere un appuntamento forte e inamovibile. Bisogna dirgli: noi non ci conosciamo e ci dobbiamo conoscere”. Leggi su dire

