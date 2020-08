Frosinone-Colleferro, sul treno spunta una pistola. 19enne egiziano minaccia un viaggiatore e scappa: trovato e denunciato (Di giovedì 6 agosto 2020) Un diciannovenne egiziano è stato denunciato, dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Frosinone e Colleferro, per minaccia aggravata per aver minacciato un viaggiatore, a bordo di un treno regionale, puntandogli contro una pistola risultata successivamente un giocattolo. I fatti: Gli punta contro una pistola giocattolo Poco dopo le nove del matti no di ieri, un 26enne congolese si è presentato presso gli uffici del Posto di Polizia Ferroviaria di Frosinone riferendo di essere fuggito dal treno su cui viaggiava perché un giovane straniero, senza apparente motivo, gli aveva puntato contro una pistola. La vittima, se pur terrorizzata, ha descritto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Un diciannovenne egiziano è stato denunciato, dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Frosinone e Colleferro, per minaccia aggravata per aver minacciato un viaggiatore, a bordo di un treno regionale ...

