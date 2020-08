Epic Games Store: ecco il gioco gratis di oggi (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Epic Games Store ha reso disponibile gratis dal 6 Agosto, Wilmot’s Warehouse. Scopriamo insieme questo delizioso puzzle game Anche questa settimana l’Epic Games Store ci porta un nuovo gioco gratis. L’iniziativa di Epic va avanti ormai da molte settimane e continua a offrirci gratuitamente giochi di grande valore. Da oggi 6 Agosto 2020 potremo infatti aggiungere nella nostra libreria un videogioco rompicapo: Wilmot’s Warehouse. Vediamolo nel dettaglio. Wilmot’s Warehouse gratis su Epic Games Store Questa settimana il negozio ci porta Wilmot’s Warehouse, titolo sviluppato da ... Leggi su tuttotek

