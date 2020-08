Elite 4: riprese bloccate, caso di Coronavirus sul set (Di giovedì 6 agosto 2020) Elite 4 Stop momentaneo per le riprese della quarta stagione di Elite. I lavori per il nuovo ciclo di episodi, cominciati soltanto lo scorso lunedì, sono stati infatti interrotti a causa di un caso di Coronavirus verificatosi sul set. La serie tv, tra le produzioni spagnole più seguite su Netflix, è quindi dovuta correre ai ripari mettendo in sicurezza tutti i suoi lavoratori. Secondo quanto riferito da Formula Tv, il caso di contagio è stato riscontrato martedì, secondo giorno di riprese, grazie ai test periodici fatti a tutti i membri dell’equipe. Le persone che sono state a stretto contatto con il collega che ha contratto il Covid-19 hanno dovuto eseguire immediatamente il tampone ma, gioco forza, questo ha portato ... Leggi su davidemaggio

