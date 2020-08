Dopo 3 mesi di coma si sveglia e scopre di essere l’unico sopravvissuto della famiglia al Covid (Di giovedì 6 agosto 2020) Tre mesi di terapia intensiva, la battaglia contro il Covid-19, poi il risveglio e la triste rivelazione: Scott Miller, 43enne di Edimburgo, ha scoperto di essere l’unico sopravvissuto della sua famiglia al virus. Ad essere contagiati, infatti, erano stati anche la madre e il compagno di lei. La notizia è riportata dalla BBC.“Quando io ero in terapia intensiva lottando per la vita, mia madre era in un reparto al piano di sotto e se ne stava andando”, ha raccontato Miller. La madre Norma, 76 anni, è morta per Covid nello stesso ospedale in cui l’uomo stava combattendo contro la malattia. Sfortunata sorte anche per il compagno della donna, scomparso Dopo aver contratto il virus a 69 ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : L’ennesimo colpo di scena. Dopo mesi e mesi di melina si mette benissimo per il senatore leghista Armando Siri… - HuffPostItalia : Dopo 3 mesi di coma si sveglia e scopre di essere l’unico sopravvissuto della famiglia al Covid - OfficialASRoma : Sei mesi dopo, la stessa corsa di Nicolò, questa volta con un finale differente ?? - sembracarnevale : 3 mesi dopo l'uscita di daechwita: - massimick1971 : @AlRobecchi Sono gli stessi imprenditori che dopo 10 anni di utili per 2 mesi di cassa integrazione dichiarano lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo mesi Ritorno in classe, Forza Italia all’attacco: “Conte ‘commissaria’ Azzolina dopo mesi di errori gravi” Orizzonte Scuola Mesina, scomparso nel nulla da oltre un mese: ricerche nelle campagne di Orgosolo

Anche questa mattina, come per i giorni scorsi, sono proseguite le ricerche di Graziano Mesina. E' latitante da oltre un mese: si è reso irreperibile dopo la senten za della Corte di Cassazione che ha ...

Roma, arriva la cessione a Friedkin: "Non vediamo l'ora"

Ora è ufficiale, c'è l'accordo per la cessione dell'as Roma a Friedkin. Il club capitolino nel prossimo giorni cambierà proprietario. Addio a Pallotta, il proprietario americano che ha sfiorato scudet ...

Anche questa mattina, come per i giorni scorsi, sono proseguite le ricerche di Graziano Mesina. E' latitante da oltre un mese: si è reso irreperibile dopo la senten za della Corte di Cassazione che ha ...Ora è ufficiale, c'è l'accordo per la cessione dell'as Roma a Friedkin. Il club capitolino nel prossimo giorni cambierà proprietario. Addio a Pallotta, il proprietario americano che ha sfiorato scudet ...