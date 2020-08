Digitale, l'accordo di Windtre per i lavori del futuro (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il lockdown ha modificato il modo di lavorare, ma non solo. Le aziende sono alle prese con una vera e propria accelerazione Digitale legata alle nuove competenze necessarie e al nuovo equilibrio ufficio-non-ufficio. “Il lavoro che cambia – spiega sul Corriere della Sera Rossella Gangi, direttrice Risorse umane di Windtre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg – ha bisogno di un dialogo continuo, che si è sviluppato in pieno lockdown e ha caratterizzato anche il rapporto con le organizzazioni sindacali. L'accordo – precisa – servirà a gestire con anticipo gli impatti della trasformazione Digitale, dal 5G all'automazione, dall'intelligenza artificiale alla virtualizzazione delle infrastrutture digitali. L'intesa, che conferma l'approccio di ... Leggi su liberoquotidiano

nestquotidiano : Digitale, l’accordo di Windtre per i lavori del futuro - preuniop : L’Associazione Italian Digital Revolution - AIDR - e la testata giornalistica online PRP Channel hanno dato il via… - iammegb1 : @riventheripper totalmente d’accordo con te! anzi, il porno è un settore fondamentalmente dell’industria audiovisiv… - Michele_Schirru : ?? Vuoi diventare il numero 1 della Zona? ?? Abbi il coraggio di destinare almeno il 25% del tuo fatturato annuale… - huky_tweet : RT @Angi_tech: ?? ANGI, accordo sul #RecoveryFund, prima volta debito comune: grande opportunità per l’#Italia. Scopri il nostro speciale su… -

Ultime Notizie dalla rete : Digitale accordo Digitale, l'accordo di Windtre per i lavori del futuro Il Cittadino on line Digitale, l'accordo di Windtre per i lavori del futuro

ROMA (ITALPRESS) – Il lockdown ha modificato il modo di lavorare, ma non solo. Le aziende sono alle prese con una vera e propria accelerazione digitale legata alle nuove competenze necessarie e al nuo ...

Competenze digitali, l'accordo di WindTre per i lavori del futuro

(Teleborsa) - Il lockdown ha modificato il modo di lavorare, ma non solo. Le aziende sono alle prese con una vera e propria accelerazione digitale legata alle nuove competenze necessarie e al nuovo eq ...

ROMA (ITALPRESS) – Il lockdown ha modificato il modo di lavorare, ma non solo. Le aziende sono alle prese con una vera e propria accelerazione digitale legata alle nuove competenze necessarie e al nuo ...(Teleborsa) - Il lockdown ha modificato il modo di lavorare, ma non solo. Le aziende sono alle prese con una vera e propria accelerazione digitale legata alle nuove competenze necessarie e al nuovo eq ...