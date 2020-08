Calciomercato Fiorentina, i viola a caccia dell’attaccante perfetto: si studiano due profili (Di giovedì 6 agosto 2020) La Fiorentina alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione.La dirigenza viola ha bisogno di rinfoltire il proprio reparto offensivo per aumentare il proprio valore realizzativo: i profili più ambiti sono quelli di Andrea Belotti e Krzysztof Piatek.BELOTTI – Attaccante del Torino, squadra di cui è anche il capitano, continua a essere un obiettivo dei viola. Proprio Iachini lo aveva lanciato a Palermo quindi lo potrebbe ritrovare anche sulla panchina dei toscani. È arrivato nel club rosanero quando la squadra era in Serie B e con il club di Viale del Fante ha ottenuto la promozione in Serie A con annessa vittoria del campionato con cinque giornate di anticipo. Per far sì che possa trasferirsi alla Fiorentina servono almeno 50 milioni per il mercato ... Leggi su mediagol

