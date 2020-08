Calcio: la Roma passa da Pallotta a Friedkin (Di giovedì 6 agosto 2020) Pallotta addio, la Roma adesso è di Dan Friedkin. “Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile” dice il nuovo proprietario La Roma è ufficialmente di Dan Friedkin. Nella notte è stato infatti raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l’azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A, e il Friedkin Group per la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

SkySport : Roma, cessione a un passo: Dan Friedkin e Pallotta vicini alle firme del preliminare - SkySport : Siviglia-Roma, Mkhitaryan: 'Possiamo vincere l’Europa League' - Gazzetta_it : La #Roma passa a #Friedkin: accordo per 591 milioni - alcarboni : Che bel regalo di compleanno! Mi sveglio e lo straccion non c'è più! #Friedkin #Pallottaout - indignado61 : La Roma passa a Friedkin: accordo per 591 milioni -