Calcio a 5, l’Agostino Lettieri Solofra ha chiesto l’ammissione alla C1 (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – L’Agostino Lettieri Five Soccer Solofra ha comunicato di aver presentato domanda di ammissione al campionato regionale di serie C1 2020/2021, massima lega calcettistica in ambito campano. Una decisione che conferma l’ambizione e la qualità del progetto cui sta lavorando da mesi il Presidente Francesco Barone e l’intera dirigenza irpina. La scadenza nell’inoltrare tale richiesta è fissata per il prossimo 20 agosto. “Questo gesto è dovuto alla nostra volontà di confrontarci con un livello superiore – spiega lo stesso Barone – Siamo consapevoli delle difficoltà cui potremmo andare incontro. In caso la nostra richiesta venisse accolta, è un premio che la società e l’intera ... Leggi su anteprima24

