Benedetta Mazza ritrova l’amore con Omar Hassan (Di giovedì 6 agosto 2020) Benedetta Mazza ha ritrovato l’amore con il pittore ed ex pugile Omar Hassan. Era da un po’ che la ragazza si era ritrovata ad essere sola, ma adesso non è più così e sembra essere felice insieme al suo nuovo fidanzato. Benedetta Mazza: LA SUA CARRIERA – La Mazza è conosciuta per aver partecipato al … L'articolo Benedetta Mazza ritrova l’amore con Omar Hassan Leggi su dailynews24

infoitcultura : 'Gf Vip 3', Benedetta Mazza si è fidanzata con l'ex di una famosa cantante! (Foto) | Isa e Chia - infoitcultura : Benedetta Mazza si è fidanzata: l'ex gieffina ritrova l'amore con Omar - IsaeChia : ‘#GfVip 3’, #BenedettaMazza si è fidanzata con l’ex di una famosa cantante! (Foto) - TRASHPERSON18 : @Tania78s Benedetta Who Mazza -