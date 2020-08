Battipaglia e Rione Carmine a Salerno, il contagio si intreccia (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Torna la paura nel Rione Carmine a Salerno per un nuovo caso positivo che per ironia della sorte si intreccia con il microfocolaio di Battipaglia. L’Asl ha, infatti, rilevato che nella serata di ieri è stata riscontrata ancora una persona positiva, dipendente della rivendita ortofrutta di Battipaglia nella quale erano già trovati positivi la titolare e il figlio. La donna, che risiede a Salerno, nella zona Carmine, era già sotto osservazione Asl. Nessun altro caso positivo al momento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Battipaglia Rione

Zerottonove.it

E’ una ragazza di 28 anni la seconda persona positiva al Covid a Battipaglia dopo il pasticciere che lavorava nel bar del rione Carmine a Salerno. La donna straniera ma da tempo residente nella piana ...Incidente stradale a Battipaglia. Due scooter si sono scontrati in via Jemma, nel rione Taverna, alla perfiferia della città. Quattro persone che erano in sella alle due moto sono rimaste ferite e son ...