Batman, Jack Nicholson disse: "Ecco che cosa mi piace del Joker" (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel corso degli anni Jack Nicholson ha parlato spesso del ruolo del Joker ed è perfino arrivato a definirlo "il suo personaggio preferito" più di una volta. Jack Nicholson ha dichiarato a proposito del ruolo del Joker: "La cosa che mi piace di più è che il suo senso dell'umorismo è quasi sempre di cattivo gusto". Nicholson ha adorato così tanto la sua performance in questo film che a un certo punto era arrivato a visionare la pellicola una volta alla settimana a casa sua. L'attore americano ha anche ammesso in un'intervista di essere un grande fan dei fumetti nell'era in cui Batman è apparso per la prima volta e che, anche all'ora, il Joker era il suo ... Leggi su movieplayer

