Barletta, in arrivo 20 mln dal governo per il porto (Di giovedì 6 agosto 2020) Barletta - 'Il ministero dei Trasporti ha approvato, con decreto, un finanziamento di quasi 20 milioni di euro per il prolungamento di entrambi i moli foranei del porto di Barletta e per l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

GiancarloSorre5 : RT @LaGazzettaWeb: Barletta, in arrivo 20 mln dal governo per il porto - GPiziarte : RT @LaGazzettaWeb: Barletta, in arrivo 20 mln dal governo per il porto - LaGazzettaWeb : Barletta, in arrivo 20 mln dal governo per il porto -

Ultime Notizie dalla rete : Barletta arrivo Barletta, in arrivo 20 mln dal governo per il porto La Gazzetta del Mezzogiorno Barletta, in arrivo 20 mln dal governo per il porto

BARLETTA - «Il ministero dei Trasporti ha approvato, con decreto, un finanziamento di quasi 20 milioni di euro per il prolungamento di entrambi i moli foranei del porto di Barletta e per l’approfondim ...

UFFICIALE - Fasano, ecco Procida dal Barletta - I AM CALCIO ITALIA

Un nuovo arrivo in casa Fasano: si tratta dell'esterno offensivo Paolo Procida, ex Brindisi, e proveniente dal Barletta, club con la quale nell'ultima stagione ha disputato il campionato di Eccellenza ...

BARLETTA - «Il ministero dei Trasporti ha approvato, con decreto, un finanziamento di quasi 20 milioni di euro per il prolungamento di entrambi i moli foranei del porto di Barletta e per l’approfondim ...Un nuovo arrivo in casa Fasano: si tratta dell'esterno offensivo Paolo Procida, ex Brindisi, e proveniente dal Barletta, club con la quale nell'ultima stagione ha disputato il campionato di Eccellenza ...