Abuso e strumentalità della «questione settentrionale» (Di giovedì 6 agosto 2020) «Salvini allontana la Lega dal Nord», titolava la Repubblica di Lunedì 3 Agosto. Il titolo è stato ripreso prontamente da Giorgio Gori che in un tweet, con l’hashtag #ricominciodalNord, ha esortato il Pd a farsi rappresentanza della parte più moderna ed europea del Paese mettendo il lavoro, la produttività e la crescita in cima all’agenda politica. Non interessa qui entrare nel merito della tattica elettorale implicita nel messaggio, peraltro alla sua ennesima riedizione, quanto interrogarsi circa la sua consistenza fattuale: … Continua L'articolo Abuso e strumentalità della «questione settentrionale» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Abuso strumentalità Abuso e strumentalità della «questione settentrionale» | il manifesto Il Manifesto