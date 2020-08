“Tocca a lui!”. Stefano De Martino ha vinto: si apre un portone in tv (e che portone!). Lei lo aspetta a braccia aperte (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non è un bel momento per Stefano De Martino. Nella prossima stagione tv Stefano De Martino sarà assente nei progetti di Rai2. Una scelta decisamente azzeccata a giudicare anche dagli ascolti che Stefano ha fatto registrare nelle vesti di presentatore eppure nei palinsesti 2020-2021 di Rai2 il suo nome non c’è. Secondo il settimanale NuovoTv Stefano De Martino sarebbe stato penalizzato dal cambio di direzione di Rai2. Un’altra ipotesi è quella che possa c’entrare Belen Rodriguez. Come è noto i due si sono lasciati per la seconda volta perchè, secondo non pochi pettegolezzi smentiti dai protagonisti, lui l’avrebbe tradita. Proprio per questa ragione, come riporta NuovoTv, la Rai avrebbe deciso di non ... Leggi su caffeinamagazine

BelliTiziano : @Bertini70 @StefanoLagna @MichGPS quando mi tocca lui... ho i brividi - thinkfree_carlo : RT @herisson13: Il lavoro sporco, durante le vacanze, tocca lui. È un esperto in letame. La doppietta del leghista Morelli: due bufale soc… - giampodda : RT @herisson13: Il lavoro sporco, durante le vacanze, tocca lui. È un esperto in letame. La doppietta del leghista Morelli: due bufale soc… - herisson13 : Il lavoro sporco, durante le vacanze, tocca lui. È un esperto in letame. La doppietta del leghista Morelli: due bu… - marilina1nargi : @ImolaOggi Dove tocca lui tutto si trasforma in ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Tocca lui” Renzi: «La crisi ora è economica Conte pensi a quella o farà a meno di noi» Corriere della Sera