Sbanda | si cappotta e finisce in acqua Muore il conducente | la ragazza si salva in un modo incredibile

Vincenza, la tragedia vede un giovane, vittima di un tragico incidente avvenuto alle 6,15. A bordo dell'auto anche una passeggera di 25 anni, salvata dai Vigili del Fuoco sopraggiunti prontamente sul posto. Per il giovane nulla da fare, perde il controllo dell'auto, esce di strada, si cappotta e finisce nel torrente Orolo. I vigili del fuoco sono intervenuti in strada di Lobia. L'incidente stradale, che ha coinvolto un'auto uscita di strada e cappottata nel torrente Orolo, è costato la vita al giovane conducente di una Opel Insigna. Un destino differente per la passeggera a bordo dell'auto, 25 anni, che è riuscita a respirare nei pochi centimetri di spazio non allagato della vettura cappottata dentro il torrente Orolo.



