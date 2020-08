Samsung Z Fold 2 e altre belle novità in arrivo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Samsung guarda al mondo della produttività e si prepara al ritorno in ufficio a settembre con i nuovi Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, l’ultima generazione di smartphone con la S-Pen in più pensati per professionisti e utenti particolarmente esigenti dal punto di vista delle prestazioni. Ma nel primo evento virtuale Galaxy Unpacked in diretta streaming c'è stato spazio per presentare tutta l'offerta Samsung in arrivo in autunno: dai tablet Tab S7 e S7+, che uniscono creatività e facilità d’uso, allo smartwatch Galaxy Watch 3, dalle cuffiette wireless Galaxy Buds Live al nuovo (e bellissimo) Galaxy Z Fold 2 5G con display flessibile di nuova generazione con caratteristiche migliorate. «Mai prima d’ora ci siamo affidati alla tecnologia come ... Leggi su gqitalia

