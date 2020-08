Roma, paura per un’anziana signora: spintonata e derubata (Di mercoledì 5 agosto 2020) Attimi di paura per una signora di 75 anni che ieri, intorno alle 8.30, è stata bruscamente scippata da un borseggiatore. Il fatto è avvenuto in via Deserto dei Gobi, in zona Torrino Nord. La signora ha sporto denuncia ai Carabinieri di zona verso le 11.30, raccontando loro di esser stata avvicinata da uno sconosciuto che l’ha spintonata rubandole la borsetta. La donna non ha richiesto nè l’intervento delle Forze dell’ordine nè cure mediche. Roma, paura per un’anziana signora: spintonata e derubata su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

